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09:28, 14 октября 2024Экономика

США пообещали Сербии помочь избавиться от зависимости от российских энергоресурсов

Фернандес: США поддержат Сербию в снижении зависимости от топлива из России

Фото: Darko Vojinovic / AP

США поддержат усилия Сербии по снижению зависимости от импорта ископаемого топлива из России и ускорению перехода на возобновляемые источники энергии. Обещания помочь в этом процессе во время визита в балканскую страну озвучил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес, его цитирует Bloomberg.

Сербия, долгое время зависевшая от российского газа, пытается диверсифицировать каналы поставок, в том числе от терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Греции на юге и из Азербайджана на востоке. Однако единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, NIS, контролируется «Газпром нефтью» — этот факт американский дипломат назвал уязвимостью страны перед «энергетическим оружием» Путина.

Месяцем ранее США и Сербия договорились о сотрудничестве в энергетических проектах и поставках важнейших полезных ископаемых. Rio Tinto Group планирует открыть крупнейший в Европе литиевый рудник на Балканах, компания UGT Renewables — запустить солнечную электростанцию мощностью один гигаватт в Сербии, а подразделение Bechtel Corp — построить гидроэлектростанцию мощностью 2,4 гигаватта на реке Дунай на границе с Румынией.

В Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центре изучения демократии (CSD) заявили, что, несмотря на введенные санкции, западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве. Западные рынки остались открыты для энергоресурсов из РФ благодаря поставкам топлива с трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Турции. Так, Star Aegean на 98 процентов загружается российским сырьем, 73 процента из которого поставляет «Лукойл», а после продает свою продукцию западным странам.

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