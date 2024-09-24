Западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законе

CREA: западные страны покупают переработанное в Турции и Индии топливо из РФ

Несмотря на введенные санкции, западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве. Об этом со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD) сообщает РИА Новости.

Западные рынки остались открыты для энергоресурсов из РФ благодаря поставкам топлива с трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Турции. Так, Star Aegean на 98 процентов загружается российским сырьем, 73 процента из которого поставляет «Лукойл». Предприятие продает 90 процентов своей продукции западным странам.

Согласно данным CREA, турецкие поставки российских нефтепродуктов на западные рынки принесли Москве порядка трех миллиардов евро. В последнее время Анкара увеличила импорт из России на 105 процентов, а экспорт топлива в Европу — на 107 процентов.

«Это не означает, что все топливные грузы, прибывающие в ЕС из Турции, российские. <...> Однако географическое положение портов в сочетании с данными об импорте-экспорте убедительно свидетельствует о том, что значительные объемы российской нефти просто переупаковывают и переправляют дальше» — заявили аналитики.

Также Россия продолжила поставлять энергоресурсы на мировые рынки благодаря Индии. Евросоюз увеличил поставки из региона сразу же после введения эмбарго на нефть из РФ. НПЗ в Джамнагаре, Вадинаре и Нью-Мангалоре увеличили поставки на 115 процентов. Так, лишь Лондон в 2023-м импортировал порядка 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов российского происхождения, Германия увеличила импорт в 12 раз.

Согласно действующим нормам, топливо попадает под санкции «в зависимости от доли российского компонента». Однако чаще проверяют документ о том, откуда следует груз, — так называемый сертификат происхождения, которого достаточно, чтобы признать топливо не российским.

К 15 сентября среднесуточные морские отгрузки российской нефти увеличились на 80 тысяч баррелей в сравнении с показателем за аналогичный предыдущий период и достигли отметки в 3,21 миллиона баррелей в день. По данным отслеживания судов, морскими перевозками российского сырья занимались в общей сложности 30 танкеров. Они перевезли на борту суммарно 22,72 миллиона баррелей. Морской экспорт российской нефти за неделю увеличился примерно на 730 тысяч баррелей.