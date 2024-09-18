Россия нарастила морской вывоз нефти

Bloomberg: Россия увеличила морской экспорт нефти на 80 тысяч баррелей в сутки

За последние четыре недели (до 15 сентября) среднесуточные морские отгрузки российской нефти увеличились на 80 тысяч баррелей в сравнении с показателем за аналогичный предыдущий период и достигли отметки в 3,21 миллиона баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

В период с 8 по 15 сентября, уточняют аналитики, морскими перевозками российского сырья занимались в общей сложности 30 танкеров. Они перевезли на борту суммарно 22,72 миллиона баррелей. Для сравнения: за первую неделю осени в перевозках были задействованы 29 танкеров, которые отгрузили иностранным покупателям 21,99 миллиона. Таким образом, морской экспорт российской нефти за неделю увеличился примерно на 730 тысяч баррелей.

При этом стоимость российской эталонной марки сырья Urals за отчетный период снизилась более чем на три доллара за баррель и опустилась ниже потолка цен в 60 долларов, установленного странами «Большой семерки» (G7). С конца июня 2024 года, как утверждают эксперты, стоимость барреля Urals сократилась в общей сложности почти на 30 процентов.

Подобную динамику аналитики связали в первую очередь с замедлением темпа роста экономики Китая, который наряду с Индией продолжает оставаться главным покупателем российского сырья. Эксперты спрогнозировали дальнейшее падение сырьевых котировок. Этому, по их словам, вряд ли помешает даже возможное снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее агентство Reuters спрогнозировало увеличение объемов морского экспорта российской нефти в октябре 2024 года из-за проблем на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Проблемная ситуация, как уточнил один из собеседников, в настоящее время сохраняется на юге страны. В связи с этим он не ожидает завершения всех ремонтных работ на НПЗ в установленные сроки, то есть во второй половине сентября. С учетом данного обстоятельства часть сырья Россия, скорее всего, будет вынуждена перенаправить за рубеж.