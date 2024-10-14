Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:21, 14 октября 2024Наука и техника

США приготовились запустить важнейшую миссию в дальний космос

НАСА и SpaceX приготовились запустить миссию Europa Clipper в дальний космос

Фото: David Swanson / Reuters

НАСА и компания SpaceX приготовились запустить важнейшую миссию — автоматическую межпланетную станцию (АМС) Europa Clipper в дальний космос. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) может состояться в понедельник, 14 октября. «Космический корабль Europa Clipper готов к полету в космос», — сказал руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения НАСА Джордан Эванс.

Ранее компания SpaceX успешно запустила европейскую АМС Hera к астероиду.

Окно для старта Europa Clipper открыто по 6 ноября. В рамках данной миссии планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе. Станция должна достигнуть газового гиганта в 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Товарооборот России и Китая вырос

      В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

      ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

      Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

      В Германии заявили об изменении отношения Запада к Зеленскому

      Дешевые очки дополненной реальности Apple оценили

      В Липецке после расправы над подростком возбудили уголовное дело

      Россиянина осудят за попытку застрелить из ружья бывшую возлюбленную и ее сожителя

      В Петербурге мужчина избил участника СВО и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше