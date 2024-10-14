США приготовились запустить важнейшую миссию в дальний космос

НАСА и SpaceX приготовились запустить миссию Europa Clipper в дальний космос

НАСА и компания SpaceX приготовились запустить важнейшую миссию — автоматическую межпланетную станцию (АМС) Europa Clipper в дальний космос. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) может состояться в понедельник, 14 октября. «Космический корабль Europa Clipper готов к полету в космос», — сказал руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения НАСА Джордан Эванс.

Ранее компания SpaceX успешно запустила европейскую АМС Hera к астероиду.

Окно для старта Europa Clipper открыто по 6 ноября. В рамках данной миссии планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе. Станция должна достигнуть газового гиганта в 2030 году.