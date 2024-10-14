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17:31, 14 октября 2024Из жизни

Стало известно прозвище королевы Камиллы при дворе

Подданные прозвали королеву Великобритании Камиллу Леди Босс

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Стало известно, как прозвали королеву Камиллу ее подданные из королевской резиденции Кларенс-хаус. Об этом пишет Daily Star.

6 мая 2023 года прошла коронация короля Великобритании Карла III, где его вторую жену Камиллу признали королевой. Однако путь к трону стал для нее тернистым: после смерти принцессы Дианы ее ненавидела почти вся страна, а занимавшая тогда трон Елизавета II называла ее «эта порочная женщина». Однако со временем имидж Камиллы в глазах общества и королевской семьи изменился. Журналистка Хилари Роуз в книге «Тайный дневник королевы Камиллы» рассказала, что отношения между Камиллой и Елизаветой II потеплели благодаря их общей любви к лошадям и собакам. В итоге в 2022 году Елизавета II заявила, что «искреннее желает», чтобы Камилла стала королевой-консортом, когда ее сын вступит на престол.

В 2024 году Камилла взяла на себя много королевских обязанностей в связи с онкологическими диагнозами Карла III и Кейт Миддлтон. По информации Роуз, после всех проблем, настигших королевскую семью за последние несколько лет, Камилла продемонстрировала стойкость и жизнелюбие. За это персонал Кларенс-хауса дал ей прозвище Леди Босс. Ее подчиненные при дворе также считают, что Камилла — не тот человек, которого можно легко поколебать, и она не склонна к драматическим истерикам. Тина Браун в своей книге «Дворцовые документы» предположила, что если бы у Камиллы был семейный девиз, то он бы звучал так: «Не ныть».

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Ранее сообщалось, что летом Карл III скрывался от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Он проводил время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

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      Антонина Черташ
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