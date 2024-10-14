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09:02, 14 октября 2024Мир

Трампа уличили в нежелании раскрывать ментальное состояние

Харрис предположила, что Трамп боится показаться слабым и ментально нестабильным

Фото: Fred Greaves / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не опубликовал полный отчет о своем здоровье, что может говорить его страхе показаться слабым и ментально нестабильным. Такое предположение высказала его оппонент от Демократической партии Камала Харрис, передает NBC News.

«Это заставляет задуматься, почему сотрудники Трампа хотят, чтобы он спрятался? Действительно надо задаться вопросом, боятся ли они, что люди увидят, что он слишком слаб и ментально нестабилен, чтобы руководить США?» — задалась вопросом политик.

Харрис также отметила, что Трамп «не откровенен» с избирателями, так как до сих пор не раскрыл важные подробности о здоровье и политических планах, которые «необходимы американцам для принятия осознанного решения на выборах».

3 октября газета The New York Times сообщила, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. По словам авторов материала, в случае победы республиканец займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойства».

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      Дарья Устьянцева
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