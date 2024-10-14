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15:53, 14 октября 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo раскрыла секрет похудения

Тучная рэперша Lizzо призналась, что похудеть ей помогла белковая пища
Lizzo

Lizzo. Кадр: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), раскрыла секрет похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тучная знаменитость поделилась видео, в котором рассказала о своей диете. Она призналась, что сбросить лишние килограммы ей помогла пища с большим содержанием белка. «После тестов и исследований я обнаружила, что животные белки помогли мне стать более энергичной, похудеть и справиться с затуманенным сознанием. Эта диета помогла мне достичь моих целей и почувствовать себя хорошо в своем теле», — отметила артистка.

Так, выяснилось, что после пробуждения звезда выпивает стакан воды с лимоном. После этого знаменитость варит на завтрак яйца и готовит картофельные оладьи с цветной капустой.

В начала обеда Lizzo выпивает стакан воды с бамией, а затем съедает рулет из курицы и салата, добавив при этом большое количество горчицы. Второй прием пищи она завершает персиковым чаем. На ужин исполнительница готовит себе жареную курицу с морковью и спаржей.

Ранее Lizzo ответила на обвинения в приеме препарата для лечения диабета «Оземпика», который в последнее время используется многими знаменитости для похудения.

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      Мария Винар
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