Тучная рэперша Lizzo раскрыла секрет похудения

Тучная рэперша Lizzо призналась, что похудеть ей помогла белковая пища

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), раскрыла секрет похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тучная знаменитость поделилась видео, в котором рассказала о своей диете. Она призналась, что сбросить лишние килограммы ей помогла пища с большим содержанием белка. «После тестов и исследований я обнаружила, что животные белки помогли мне стать более энергичной, похудеть и справиться с затуманенным сознанием. Эта диета помогла мне достичь моих целей и почувствовать себя хорошо в своем теле», — отметила артистка.

Так, выяснилось, что после пробуждения звезда выпивает стакан воды с лимоном. После этого знаменитость варит на завтрак яйца и готовит картофельные оладьи с цветной капустой.

В начала обеда Lizzo выпивает стакан воды с бамией, а затем съедает рулет из курицы и салата, добавив при этом большое количество горчицы. Второй прием пищи она завершает персиковым чаем. На ужин исполнительница готовит себе жареную курицу с морковью и спаржей.

Ранее Lizzo ответила на обвинения в приеме препарата для лечения диабета «Оземпика», который в последнее время используется многими знаменитости для похудения.