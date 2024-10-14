Турист отправился фотографировать учения НАТО в горах и не выжил

Британский турист отправился фотографировать учения НАТО в горах Греции, сорвался со скалы и не выжил. Подробностями поделился таблоид Daily Mail.
67-летний мужчина пошел в горы вместе с другими британскими и немецкими фотографами, чтобы поснимать полеты истребителей Североатлантического альянса.
Позже британца нашли в ущелье недалеко от города Калаврита. Спутники мужчины пытались реанимировать его, но спасти его не удалось.
В начале октября другой турист упал на вулкане в Индонезии. Мужчина скатился вниз почти на 200 метров и чудом выжил.