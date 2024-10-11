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19:28, 11 октября 2024Путешествия

Турист скатился с вулкана на 200 метров и чудом выжил

Daily Mail: ирландский турист скатился с вулкана в Индонезии и чудом выжил

Фото: Giovari max / Wikimedia

Ирландский турист скатился с вулкана в Индонезии вниз почти на 200 метров и чудом остался в живых. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на горе Ринджани в провинции Западная Нуса-Тенгаре 9 октября. 31-летний Пол Фаррел из Слайго поднимался наверх в одиночку, поскользнулся и упал. Прокатившись какое-то расстояние вниз, он сорвался со скалы, но получил лишь легкую травму плеча и порезы.

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Спасатели нашли его сидящим в тени горного выступа. От радости мужчина выкурил сигарету и пообещал больше не уходить далеко от отеля. Эвакуировать туриста пришлось с помощью лебедки. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

Ранее четверо людей провели на тонущей лодке в океане четыре дня без воды и смогли выжить. Мужчины подали сигнал бедствия, на который отреагировало проплывавшее мимо судно.

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      Марк Успенский
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