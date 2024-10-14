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02:28, 14 октября 2024Мир

Удар Израиля по школе в Газе привел к гибели более 20 человек

WAFA: при атаке Израиля по школе в секторе Газа погибли 22 человека

Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа привел к гибели 22 человек, из которых 15 — женщины и дети. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

«22 граждан погибли и около 80 получили ранения сегодня вечером в результате артиллерийского обстрела школы, в которой проживают перемещенные лица, в районе Аль-Муфти к северу от Нусейрата», — указано в сообщении.

Также отмечается, что удар ЦАХАЛ по группе граждан возле лагеря Бурейдж в центре сектора Газа привел к гибели двух человек.

Ранее в израильской армии сообщили, что объект на территории штаба миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попал под израильский удар по случайности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН отдали распоряжение найти укрытие и оставаться там.

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      Артём Верейкин
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