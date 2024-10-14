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10:03, 14 октября 2024Из жизни

Уехавшая учиться в Южную Корею студентка рассказала о странностях местных мужчин

«Лента.ру»: студентка МГИМО, поучившаяся в Южной Корее, назвала корейцев слабыми

Фото: Heo Ran / Reuters

Россиянка переехала в Южную Корею по обмену и выразила удивление в связи с необычным поведением местных мужчин. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Маша, студентка второго курса МГИМО, поехала в Корею по программе обмена и провела учебный семестр в Сеуле. По ее словам, она почти не испытала культурного шока, но ее удивили странности корейцев в романтических отношениях. Как оказалось, корейцы нередко ищут романтического партнера только ради статуса в обществе. Маша узнала, что на посторонний взгляд в паре может царить идиллия, а на самом деле парень и девушка только притворяются влюбленными.

«Корейские парни кажутся мне слабыми. Такое впечатление, что если на нас кто-нибудь нападет, то защищаться придется мне самой», — поделилась впечатлениями о местных мужчинах россиянка. При этом, по ее словам, в Корее очень любят спорт, но хорошая физическая форма не делает корейцев более маскулинными. Россиянка считает, что это связано с тем, что корейские девушки не любят сильных и мужественных парней и больше обращают внимание на милых мальчиков.

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      Антонина Черташ
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