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14:06, 14 октября 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу. В Минобороны пояснили, что попытку атаки удалось пресечь в понедельник, 14 октября, около 13:10.

Данных о пострадавших и значительных разрушениях на земле в ведомстве не приводили.

До этого сообщалось, что в белгородском селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль.

Тогда, по информации приграничных властей, два бойца самообороны получили ранения. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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