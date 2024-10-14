Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу. В Минобороны пояснили, что попытку атаки удалось пресечь в понедельник, 14 октября, около 13:10.

Данных о пострадавших и значительных разрушениях на земле в ведомстве не приводили.

До этого сообщалось, что в белгородском селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль.

Тогда, по информации приграничных властей, два бойца самообороны получили ранения. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу.