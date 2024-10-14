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10:50, 14 октября 2024Экономика

Иностранцы начали распродавать российские акции

«Ъ»: активы нерезидентов на счетах российских брокеров упали впервые за два года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

К концу второго квартала объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6 процента, до 1,77 триллиона рублей, хотя общее количество счетов увеличилось на 2 процента, до почти 30,5 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет «Коммерсантъ».

За первый результат отвечают юридические лица, сократившие вложения на 189,3 миллиарда рублей, а за второй — частные инвесторы (немногим более 500 счетов). В последний раз снижение объема наблюдалось в третьем квартале 2022 года.

Издание связывает сформировавшуюся тенденцию не только с падением российского фондового рынка, но и с санкциями против группы Мосбиржи, которые заметно снизили интерес глобальных офшоров.

Юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Глеб Бойко отметил, что кто-то покинул рынок из-за вторичных санкций, а других оттолкнуло прекращение торгов долларами и евро с 13 июня. Тогда снизилась активность и в других валютах.

Управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская полагает, что в третьем квартале ситуация усугубится. Лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, позволявшая иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей, истекла, поэтому в статистике отразятся все инвесторы, закрывшие дела с российскими активами.

Ранее глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о принятии принципиального решения о выходе Мосбиржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Он отметил, что стороны имели договор о стратегическом сотрудничестве, но санкции изменили ситуацию. При этом Сулейманов поблагодарил российских коллег за понимание.

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      Платон Щукин
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