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13:42, 11 октября 2024Экономика

В Казахстане объявили о выходе Мосбиржи из числа акционеров местной биржи

Казахстан исключит Мосбиржу из состава акционеров своей фондовой биржи
Тимур Сулейменов

Тимур Сулейменов . Фото: Martial Trezzini / Reuters

Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о принятии принципиального решения о выходе попавшей под санкции Мосбиржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщает РБК.

По словам Сулейманова, речь идет о «правильном профессиональном решении», и представители российской площадки его поддержали. Руководитель казахстанского регулятора уточнил, что KASE и Мосбиржа имели договор о стратегическом сотрудничестве, но теперь ситуация изменилась.

О выкупе 13,1 процента акций, принадлежащих россиянам, в Казахстане заговорили уже на следующий день после введения санкций США.

«У нас есть собственная смета, есть собственные деньги, поэтому будем выкупать на них. Если такое будет», — сказал 13 июня Сулейманов. В самой KASE указывали, что продолжение деловых отношений с ПАО «Московская биржа» будет рассмотрено с учетом санкционных ограничений.

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      Дмитрий Воронин
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