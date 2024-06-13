В Казахстане заговорили о выкупе принадлежащих Мосбирже акций местной биржи

В Казахстане высказались о принадлежащих Мосбирже акциях местной фондовой биржи

В случае принятия решения о выкупе принадлежащих Мосбирже акций Казахстанской фондовой биржи (KASE), Нацбанк Казахстана сделает это за счет собственных средств, заявил глава регулятора Тимур Сулейменов, слова которого приводит «Интерфакс».

Сейчас Нацбанку, в котором заговорили о возможном выкупе акций, принадлежит почти половина (47 процентов), а попавшей под американские санкции Мосбирже 13,1 процента бумаг площадки. «У нас есть собственная смета, есть собственные деньги, поэтому будем выкупать на них. Если такое будет», — сказал Сулейманов.

Ранее в четверг пресс-служба KASE заявила, что продолжение деловых отношений с ПАО «Московская биржа» будет рассмотрено с учетом санкционных ограничений.

Санкции в отношении Мосбиржи власти США ввели 12 июня. Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в регуляторе пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным. В четверг к введенным ограничениям присоединилась Великобритания.