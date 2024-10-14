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00:27, 14 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане ввели нацгвардию после убийства подростка

В казахстанский город Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В город Талгар после убийства подростка ввели личный состав нацгвардии МВД Казахстана. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящий момент в город Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы», — сообщили в министерстве.

Убийство 16-летнего подростка произошло 4 октября в магазине. Позже неизвестные сожгли дом, где проживала семья убитого. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Местные СМИ назвали данное происшествие вызовом правоохранительным органам страны.

Ранее суд присяжных приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве гражданской жены. Одним из ключевых доказательств в суде стали видео издевательств над Салтанат с его телефона, которые экс-чиновник снял на телефон, но забыл об этом.

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