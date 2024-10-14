В Госдуме заявили о необходимости выйти на западные границы Украины для завершения СВО

Депутат Госдумы Гурулев: нужно освободить исконно российские города на Украине

Для завершения специальной военной операции (СВО) российским войскам необходимо выйти на западные границы Украины. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой он опубликовал в Telegram.

При этом спецоперация, по мнению политика, изменила свой статус. «Сейчас уже практически это для нас Великая Отечественная война», — сказал он.

Речь идет об освобождении «исконно российских городов и территорий», подчеркнул Гурулев. Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин в феврале 2022 года, заключил депутат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил применение Россией ядерного оружия. «Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению [Москвы] приходит конец», — написал он и призвал противников России проявить осторожность.