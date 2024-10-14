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09:35, 14 октября 2024Россия

В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

Спикер Госдумы Володин заявил о признании БРИКС в Европе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Многие страны Европы обратили свое внимание на БРИКС. О признании западными государствами объединения, в которое вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Египет и Эфиопия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что все больше европейских держав стали видеть в БРИКС прогресс и гарантию многополярного мира. По мнению Володина, время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит.

«Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников», — написал председатель Госдумы.

Политик заострил внимание на том, что экономика стран БРИКС значительно опережает показатели «Большой семерки», а Евросоюз сталкивается со стагнацией. Володин добавил, что сейчас в БРИКС входят 10 стран и 45 процентов мирового населения, а еще свыше 30 государств проявляют интерес к этому объединению.

Ранее спикер Госдумы рассказал о потере доминирования США и Евросоюза.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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