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15:01, 14 октября 2024Бывший СССР

В Грузии раскрыли цель импичмента президенту

Мэр Тбилиси Каладзе назвал цель импичмента президенту Грузии
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал цель проведения импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

По его словам, импичмент Зурабишвили позволит предотвратить дальнейшее нарушение основных законов страны. Он добавил, что важным является тот факт, чтобы она считалась не просто бывшим президентом, а отправленным в отставку.

«Жаль, когда человек с таким статусом нарушает конституцию. Она должна первой быть на страже конституции», — посетовал Каладзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент Зурабишвили проведут при условии наличия у правящей партии ста мандатов в парламенте. Он добавил, что процедура имеет символический характер.

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      Валентин Карант
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