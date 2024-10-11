Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

Кобахидзе: импичмент президенту Зурабишвили проведут после выборов

Импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили проведут при условии наличия у правящей партии ста мандатов в парламенте. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, это позволит одобрить импичмент президенту Грузии, которого правящая партия «Грузинская мечта» добивается уже второй год. Для его реализации движению не хватает нескольких мест в парламенте. Ситуация может измениться после выборов в парламент 26 октября.

Кобахидзе добавил, что процедура имеет символический характер.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» возобновит процедуру импичмента президенту Зурабишвили. По его словам, такое решение связано с продолжающимися зарубежными поездками главы ГРУЗИИ, которые она совершает без согласия главы правительства.