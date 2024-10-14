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12:23, 14 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре

Глава Херсонской области Сальдо сообщил об ударах ВСУ по инфраструктуре региона

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Целенаправленным ударам украинских террористов в очередной раз подверглась гражданская инфраструктура: из-за повреждения электрических сетей вчера была частично обесточена Каховка, сегодня — Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка», — рассказал политик.

Он добавил, что в результате ударов два местных жителя получили ранения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее Сальдо рассказал о пророссийском подполье в Одессе. Глава Херсонской области выразил уверенность, что активизация партизан свидетельствует о поражении Киева как на фронте, так и в тылу.

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      Глеб Палехов
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