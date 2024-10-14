В Херсонской области сообщили об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре

Глава Херсонской области Сальдо сообщил об ударах ВСУ по инфраструктуре региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Целенаправленным ударам украинских террористов в очередной раз подверглась гражданская инфраструктура: из-за повреждения электрических сетей вчера была частично обесточена Каховка, сегодня — Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка», — рассказал политик.

Он добавил, что в результате ударов два местных жителя получили ранения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее Сальдо рассказал о пророссийском подполье в Одессе. Глава Херсонской области выразил уверенность, что активизация партизан свидетельствует о поражении Киева как на фронте, так и в тылу.

