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14:48, 14 октября 2024Мир

В Кремле высказались о переименовании БРИКС

Песков: переименование БРИКС требует консенсуса всех стран

Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Переименование названия межгосударственного объединения БРИКС в связи с присоединением новых государств требует консенсуса по этому вопросу всех стран-участниц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вопрос нового названия БРИКС требует консенсусного решения всех стран-членов объединения. Стоит отметить, что до сих пор не поступало каких-то предложений на этот счет», — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что на данный момент в БРИКС «есть понимание», что название должно оставаться без изменений.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что название БРИКС после вступления новых стран не изменилось, чтобы не было абракадабры. Он также отметил, что саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, станет самым крупным международным событием России.

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      Дарья Устьянцева
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