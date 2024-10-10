В Кремле объяснили сохранение названия БРИКС после вступления новых стран

Ушаков: при расширении БРИКС название не изменилось, чтобы не было абракадабры

Название БРИКС после вступления новых стран не изменилось, чтобы не было абракадабры. Неизменность названия объединения объяснил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Это название, несмотря на то, что теперь членов не пять, а десять, было решено сохранить, поскольку идти по буквам и пытаться вместить в название наименования десяти стран — это уже будет не аббревиатура, а какая-то абракадабра», — сказал он.

Помощник российского лидера также отметил, что саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, станет самым большим международным событием России. Ушаков подчеркнул, что скорый саммит будет «образцом многополярного мира». По его словам, работа по организации «ведется самым активным образом».