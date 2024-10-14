В ЛНР подросток получил ранения из-за заминированной игрушки

Правительство ЛНР: в Стаханове подросток был ранен из-за заминированной игрушки

В Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) подросток получил серьезные ранения, подобрав заминированную детскую игрушку. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину. Парень получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья», — говорится в сообщении.

По словам министра, ребенок находится на обследовании в состоянии средней тяжести. После этого он будет госпитализирован в офтальмологическое отделение.

Ранее пресс-служба МЧС по Луганской народной республике сообщила, что в Лисичанске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал группу пожарных. Отмечается, что личный состав успел скрыться от атаки в безопасном месте, повреждения получило оборудование спасателей.