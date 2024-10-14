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20:33, 14 октября 2024Силовые структуры

В Москве прошло заседание Объединенной коллегии МВД России и Казахстана

Главы МВД России и Казахстана провели заседание Объединенной коллегии в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве министр внутренних дел (МВД) России, генерал полиции Владимир Колокольцев и его коллега из Казахстана генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов провели заседание Объединенной коллегии МВД двух стран. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 14 октября.

По информации пресс-службы МВД России, основным вопросом повестки заседания стало совместное противодействие киберпреступности. Кроме того, на заседании был утвержден план работы Объединенной коллегии на 2026 год. Колокольцев подчеркнул, что противодействие IT-преступности в современных условиях — одна из наиболее важных задач, стоящих перед правоохранительными органами целого ряда государств.

В своей речи он также указал, что на протяжении последних лет МВД двух государств продолжали совместную работу по ключевым направлениям борьбы с криминалом. Также отмечается, что между ведомствами налажен обмен актуальной информацией. Кроме того, оказывается взаимопомощь в расследовании уголовных дел и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, активно задействуются каналы Интерпола.

Ранее сообщалось, что Владимир Колокольцев оценил ущерб от преступлений в России, совершенных в киберпространстве.

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      Анна Габай
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