Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

Колокольцев: ущерб от IT-преступлений с начала года превысил 116 млрд рублей

Глава МВД России Владимир Колокольцев оценил ущерб от преступлений в России, совершенных в киберпространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Общественного совета при МВД России глава ведомства рассказал о том, что за последние пять лет количество преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. По его словам, сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40 процентов. Колокольцев отметил, что по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60 процентам. Министр указал, что только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 миллиардов рублей, а пострадавшие — физические, юридические лица и государственные структуры.

13 мая Колокольцев заявил об ущербе в 156 миллиардов рублей от киберпреступлений за 2023 год.