В МВД оценили ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Колокольцев сообщил об ущербе в 156 млрд рублей от киберпреступлений за год

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об ущербе в 156 миллиардов рублей от киберпреступлений за 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от этого вида преступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов рассказал, что сотрудники МВД России раскрывают каждое пятое преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или через интернет.