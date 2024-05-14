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15:13, 14 мая 2024Силовые структуры

В МВД оценили ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Колокольцев сообщил об ущербе в 156 млрд рублей от киберпреступлений за год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об ущербе в 156 миллиардов рублей от киберпреступлений за 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от этого вида преступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров и семь тысяч несовершеннолетних.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов рассказал, что сотрудники МВД России раскрывают каждое пятое преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или через интернет.

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