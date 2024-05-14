В МВД рассказали о количестве раскрытых киберпреступлений

МВД раскрывает каждое пятое киберпреступление

Сотрудники МВД России раскрывают каждое пятое преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или через интернет. Об этом РАПСИ заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов.

По его словам, в 2023 году киберпреступлений было почти 676 тысяч, а причастным к ним нашли 105 014 человек. За прошлый год числе таких правонарушений выросло на 29,7 процента, а раскрываемость увеличилась на 8,6 процента.

В первом квартале 2024 года рост преступлений составил 17,6 процента. В количественном выражении это более 179 тысяч, уточнил Филиппов. Раскрываемость, как и в прошлом году, выросла на 30,5 процента. Таким образом удалось установить причастность более 38 тысяч лиц, отметил заместитель начальника Следственного департамента ведомства.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему, в ходе которой они звонят россиянам и представляются сотрудниками Социального фонда. Они рассказывают жертвам о некоем обнаруженном неучтенном стаже.