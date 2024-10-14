В России импортозаместили дизельные двигатели для КамАЗов

«Известия»: в РФ импортозаместили топливные системы Bosch для дизельных моторов

В России импортозаместили топливные системы для моторов взамен немецких Bosch. О замене западных дизельных двигателей для тяжелой техники сообщает газета «Известия».

Новинку будет поставлять на отечественные предприятия тяжелой техники Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ). Аппаратура включает в себя топливный насос высокого давления, аккумуляторы, соединительные трубопроводы, электроуправляемые инжекторы, электронный блок управления, а также датчики и коммутационные жгуты.

Вышеуказанную технику, как уточняется, отправят на заводы в Набережных челнах и Тутаеве, где производятся двигатели для магистральных тягачей КамАЗ. Аналогичную аппаратуру отправят на МАЗ и «Урал». Кроме того, ее будут использовать для выпуска самосвалов, тепловозов и прочей техники. Суммарный объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

Как подчеркнули в АЗПИ, раньше российские предприятия активно использовали топливные системы из Германии и Китая. Новая разработка Common Rail, созданная в Барнауле, как ожидается, поможет отечественным заводам, выпускающим тяжелую технику, снизить зависимость от поставок иностранного топливного оборудования.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка предупредила о скорой нехватке фур и тяжелой техники в России. Эксперты связали подобный риск с усложнением закупок новых автомобилей грузоперевозчиками из-за резкого роста утильсбора и повышения ставок лизинга. Глава ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов отметил, что отечественные заводы пока не в состоянии компенсировать провал в импорте из-за недостаточного объема производства. По словам основателя консалтагентства «Стратегия дела» Александра Цыпина, «КамАЗ» может выпускать в год не более 10-15 тысяч тягачей семейства К5, а МАЗ-5440 «Простор» устарел.