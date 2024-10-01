Российские перевозчики предупредили о скором дефиците фур

«Известия»: перевозчики предупредили о дефиците фур из-за утильсбора и ставки

В России может сформироваться дефицит фур в связи с тем, что грузоперевозчики из-за резкого роста утильсбора и повышения ставок лизинга утрачивают возможность закупать новые автомобили. Об этом со ссылкой на обращение ассоциаций дилеров и перевозчиков в Минпромторг и комментарии участников рынка пишут «Известия».

С 1 октября ставки сбора на грузовики массой 12-20 тонн выросли на 70-85 процентов, что в перспективе приведет к повышению стоимости седельных тягачей на 12 процентов, до 9,8 миллиона рублей, а сцепки — до 20 миллионов рублей.

Директор по внешнеэкономической деятельности Sinoway Group (дилер Shacman в РФ) Александр Строчков заметил, что власти хотели побудить китайских производителей локализовать производство в России, но результат получился совсем другим. Вместо повышения доступности иностранных машин недоступными стали и российские.

По его словам, запаса фур, растаможенных до повышения сбора, хватит до конца года, после чего начнется неминуемый рост цен. В свою очередь, президент ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов подчеркнул, что российские заводы не могут компенсировать провал в импорте из-за недостаточного производства.

Если рынку нужны порядка 50 тысяч седельных тягачей грузоподъемностью 18-20 тонн, то отечественные предприятия могут поставлять не более 20 тысяч единиц. Слова Филатова подтверждает основатель консалтингового агентства «Стратегия дела» Александр Цыпин. Он указал, что КамАЗ может выпускать 10-15 тысяч тягачей семейства К5 в год, МАЗ-5440 «Простор» устарел, а «Нижегородские грузовые автомобили» только начинают сборку автомобилей «Валдай» и вряд ли поставят на рынок более тысячи тягачей до конца года.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталий Киселев добавил, что продажи встали из-за роста ключевой ставки и, соответственно, ставок по лизинговым контрактам. В некоторых случаях она уже превышает 27-29 процентов, так что компании отказываются от обновления парка. Однако и ремонт старой техники, и покупка подорожавшей новой приведут к росту тарифов на перевозки, а значит, вырастет и стоимость товаров для конечных потребителей.

В Минпромторге, комментируя ситуацию, рассказали, что в 2024 году запущена льготная программа лизинга, в рамках которой можно взять российские седельные тягачи со скидкой не более 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на легковые автомобили в России увеличатся в среднем на 5-10 процентов на фоне резкого повышения утильсбора. В основном цены вырастут на автомобили массового сегмента, причем вне зависимости от того, новая машина или с пробегом.