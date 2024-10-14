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10:03, 14 октября 2024Россия

В России участников СВО избили из-за слишком широкой походки

V1.ru: в Волгоградской области участников СВО избили за широкую походку

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

В городе Волжский Волгоградской области участников специальной военной операции (СВО) избили из-за слишком широкой походки. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным издания, инцидент в российском городе произошел еще в конце сентября. Житель Волжского обвинил незнакомого мужчину в том, что тот слишком близко подошел на улице к его беременной жене. Прохожий решил разузнать, что от него хотят, спокойно разговаривал, никак не оскорблял ни другого мужчину, ни его жену, однако это не помешало волжанину нанести удар по лицу оппонента.

Его товарищ пытался остановить нападавшего, но его избил второй мужчина. Горожанка в положении с подругой наблюдали за происходящим и никак не пытались остановить участников конфликта.

Позже в соцсетях разошлась информация о том, что один из избитых — участник боевых действий на Украине. Утверждалось, что пострадавший уже вернулся к выполнению задач на фронте.

Источник V1.ru в экстренных службах рассказал, что по факту нападения в полицию заявлений не поступало, но после широкого общественного резонанса правоохранители начали проверку. Следователи возбудили уголовное дело, случившееся заинтересовало и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Задержанные хулиганы после избиения военных сами изъявили желание поехать на спецоперацию.

Ранее сообщалось, что в Орле мигранты избили сына участника СВО на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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