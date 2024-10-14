Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 14 октября 2024Экономика

В России вырастет маткапитал. На сколько увеличатся выплаты за детей?

Котяков: в 2025 году маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В 2025 году в России проиндексируют материнский капитал, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По отношению к текущему году сумма выплат будет увеличена на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.

Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан

Антон КотяковМинистр труда и социальной защиты
Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам министра, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, исходя из фактической инфляции. Таким образом, сумма выплат на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей (если родители не получили выплаты при рождении первенца).

На что можно потратить маткапитал

Материнский капитал выплачивается семьям в рамках национального проекта «Демография». Эти выплаты можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Наряду с этим средства можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Материалы по теме:
Льготная ипотека в 2024 году: какие программы доступны и как купить новое жилье с господдержкой
Льготная ипотека в 2024 году:какие программы доступны и как купить новое жилье с господдержкой
25 сентября 2024
Как получить новое единое пособие на ребенка? Кто может претендовать на пособие на детей до 17 лет в 2024 году
Как получить новое единое пособие на ребенка?Кто может претендовать на пособие на детей до 17 лет в 2024 году
28 марта 2024
Кому положены социальные выплаты в 2024 году? Какие меры поддержки могут получить семьи и как их оформить
Кому положены социальные выплаты в 2024 году?Какие меры поддержки могут получить семьи и как их оформить
1 октября 2024

Какие еще выплаты на детей можно получать в 2024 году

Пособие малообеспеченным беременным женщинам. Можно претендовать, если общий доход семьи на одного человека не более прожиточного минимума в регионе. Родители должны работать или иметь уважительную причину не работать.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Претендовать может и работающая, и безработная мать (или любой родственник, занимающийся воспитанием ребенка). Сумма этой выплаты зависит от дохода матери за последние два года.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет. Его могут получать только семьи, официально признанные нуждающимися. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму в регионе.

Ежемесячное пособие на детей до 7 лет. Можно получать, если общий доход в пересчете на каждого члена семьи будет ниже прожиточного минимума в регионе.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Сумма такого пособия составляет 50 процентов от детского регионального прожиточного минимума — в среднем 8 263 рубля по стране.

Выплата на третьего и последующих детей. Пособие относится к разряду региональных, фиксированной законодательством суммы не существует. Получать такое пособие могут многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

      В России рассказали о поставке вооружения за рубеж

      Вероятность возникновения «Милтона» в России оценили

      Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по мирному договору

      Украинская чиновница потратила миллионы гривен на соль и была арестована

      Стать ученым в Москве станет проще

      Верховный суд подтвердил увольнение судьи за мат в общении с коллегами

      Москвичей предупредили о гололедице

      Врач опровергла один из самых популярных мифов о меде

      Предлагаемые зарплаты в одном регионе России выросли на 25 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше