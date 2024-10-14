В 2025 году в России проиндексируют материнский капитал, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По отношению к текущему году сумма выплат будет увеличена на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.
Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан
По словам министра, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, исходя из фактической инфляции. Таким образом, сумма выплат на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей (если родители не получили выплаты при рождении первенца).
На что можно потратить маткапитал
Материнский капитал выплачивается семьям в рамках национального проекта «Демография». Эти выплаты можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.
Наряду с этим средства можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Какие еще выплаты на детей можно получать в 2024 году
Пособие малообеспеченным беременным женщинам. Можно претендовать, если общий доход семьи на одного человека не более прожиточного минимума в регионе. Родители должны работать или иметь уважительную причину не работать.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Претендовать может и работающая, и безработная мать (или любой родственник, занимающийся воспитанием ребенка). Сумма этой выплаты зависит от дохода матери за последние два года.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет. Его могут получать только семьи, официально признанные нуждающимися. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму в регионе.
Ежемесячное пособие на детей до 7 лет. Можно получать, если общий доход в пересчете на каждого члена семьи будет ниже прожиточного минимума в регионе.
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Сумма такого пособия составляет 50 процентов от детского регионального прожиточного минимума — в среднем 8 263 рубля по стране.
Выплата на третьего и последующих детей. Пособие относится к разряду региональных, фиксированной законодательством суммы не существует. Получать такое пособие могут многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей.