В России вырастет маткапитал. На сколько увеличатся выплаты за детей?

Котяков: в 2025 году маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей

В 2025 году в России проиндексируют материнский капитал, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По отношению к текущему году сумма выплат будет увеличена на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.

Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан Антон Котяков Министр труда и социальной защиты

Антон Котяков Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам министра, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля, исходя из фактической инфляции. Таким образом, сумма выплат на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей (если родители не получили выплаты при рождении первенца).

На что можно потратить маткапитал

Материнский капитал выплачивается семьям в рамках национального проекта «Демография». Эти выплаты можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Наряду с этим средства можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Какие еще выплаты на детей можно получать в 2024 году

Пособие малообеспеченным беременным женщинам. Можно претендовать, если общий доход семьи на одного человека не более прожиточного минимума в регионе. Родители должны работать или иметь уважительную причину не работать.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Претендовать может и работающая, и безработная мать (или любой родственник, занимающийся воспитанием ребенка). Сумма этой выплаты зависит от дохода матери за последние два года.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет. Его могут получать только семьи, официально признанные нуждающимися. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму в регионе.

Ежемесячное пособие на детей до 7 лет. Можно получать, если общий доход в пересчете на каждого члена семьи будет ниже прожиточного минимума в регионе.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Сумма такого пособия составляет 50 процентов от детского регионального прожиточного минимума — в среднем 8 263 рубля по стране.

Выплата на третьего и последующих детей. Пособие относится к разряду региональных, фиксированной законодательством суммы не существует. Получать такое пособие могут многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей.