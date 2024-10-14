В российском городе разгорелся скандал из-за новогодней елки

Власти Тверской области установили новогоднюю елку и спровоцировали скандал

В городе Красный Холм Тверской области власти установили новогоднюю елку на центральной площади. Из-за несвоевременно возникшего праздничного дерева разгорелся скандал в российском городе, сообщают «Известия».

На снятых очевидцами кадрах видно, как на улице монтируют украшенную новогоднюю ель. Однако не все жители города одобрили столь ранее появление атрибута зимних праздников.

Чтобы разрешить конфликт, администрация региона провела опрос в социальных сетях. Новая инициатива вызвала еще большую негативную реакцию жителей — демонтаж и повторная установка ели потребуют дополнительных серьезных трат бюджета. В итоге большинство горожан проголосовали за то, чтобы оставить праздничное дерево до Нового года.

Ранее на видео сняли коммунальщиков, которые массово вышли косить траву в сугробах. Такие работы могли наблюдать жители трех российских городов — Омска, Магнитогорска и Абакана. Пользователям сети действия коммунальщиков показались забавными и несвоевременными. Однако власти пояснили, что мера упростит уборку улиц зимой.