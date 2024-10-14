В российском городе увеличили выплату за отправку в зону СВО

В Уфе увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Уфе увеличили выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает администрация российского города на своей странице во «ВКонтакте».

Если ранее выплата составляла 300 тысяч рублей, то теперь военнослужащие в городе будут получать по 400 тысяч рублей. Увеличенные выплаты будут назначаться с 15 октября.

Как уточнили в городской администрации, общая сумма выплат участникам СВО из Уфы составит 1,305 миллиона рублей. Из них — 400 тысяч рублей от города, еще 505 тысяч рублей — от администрации региона, а оставшиеся 400 тысяч рублей — федеральная выплата.

Ранее в Самарской области почти вдвое — до двух миллионов рублей — выросла выплата за контракт с Минобороны и участие в СВО. Выплату начнут начислять тем, кто заключит контракт с Минобороны с 16 октября.