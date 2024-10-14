Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 14 октября 2024Россия

В российском городе увеличили выплату за отправку в зону СВО

В Уфе увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Уфе увеличили выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает администрация российского города на своей странице во «ВКонтакте».

Если ранее выплата составляла 300 тысяч рублей, то теперь военнослужащие в городе будут получать по 400 тысяч рублей. Увеличенные выплаты будут назначаться с 15 октября.

Как уточнили в городской администрации, общая сумма выплат участникам СВО из Уфы составит 1,305 миллиона рублей. Из них — 400 тысяч рублей от города, еще 505 тысяч рублей — от администрации региона, а оставшиеся 400 тысяч рублей — федеральная выплата.

Ранее в Самарской области почти вдвое — до двух миллионов рублей — выросла выплата за контракт с Минобороны и участие в СВО. Выплату начнут начислять тем, кто заключит контракт с Минобороны с 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      38-летняя звезда «Фабрики звезд» впервые станет матерью

      Пашинян и Токаев провели телефонный разговор

      Колесо пассажирского самолета лопнуло во время посадки в Турции

      В российском городе увеличили выплату за отправку в зону СВО

      У телеведущего выпали зубы в прямом эфире

      На Украине начали использовать девушек в пене для рекрутинга в ВСУ

      Названа главная цель России и Китая

      Пожилая россиянка поговорила с «сотрудником» Центробанка и осталась без дома

      Алсу высмеяла свою внешность после развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше