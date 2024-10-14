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13:05, 14 октября 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработал сигнал об опасном сближении с землей

В летевшем из Уфы самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании «Ямал» сработал сигнал об опасном сближении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 13 октября на борту летевшего из Уфы в Ноябрьск Airbus A320. Отмечается, что сначала экипаж доложил о неустойчивой работе навигационных систем, а затем о ложном срабатывании системы предупреждения о близости с землей.

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Несмотря на случившееся, пилоты решили продолжить выполнение рейса. Сигнал срочности и бедствия они не объявляли. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus А321.

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      Фариза Бацазова
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