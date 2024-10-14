В США заметили растущее напряжение между Харрис и Байденом перед выборами

Axios: между Белым домом и штабом Камалы Харрис усиливается напряжение

Между командой президента США Джо Байдена и предвыборном штатом кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис усиливается напряжение в преддверии выборов. Об этом, ссылаясь на источники, пишет Axios.

Отмечается, что многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось выйти из предвыборной гонки. Однако, несмотря на это, они все равно поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседников издания, в Белом доме упрекают в нелояльности тех сотрудников, которые работают в штабе кандидата.

В свою очередь, штаб Харрис считает, что команда Байдена недостаточно обеспечивает координацию рабочего графика президента в интересах ее кампании, говорится в статье.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.