Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:13, 14 октября 2024Мир

В США заметили растущее напряжение между Харрис и Байденом перед выборами

Axios: между Белым домом и штабом Камалы Харрис усиливается напряжение

Фото: Mike Segar / Reuters

Между командой президента США Джо Байдена и предвыборном штатом кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис усиливается напряжение в преддверии выборов. Об этом, ссылаясь на источники, пишет Axios.

Отмечается, что многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось выйти из предвыборной гонки. Однако, несмотря на это, они все равно поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседников издания, в Белом доме упрекают в нелояльности тех сотрудников, которые работают в штабе кандидата.

В свою очередь, штаб Харрис считает, что команда Байдена недостаточно обеспечивает координацию рабочего графика президента в интересах ее кампании, говорится в статье.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

      Российский военный рассказал о бегстве наемников ВСУ при приближении штурмовиков

      Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня

      В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы

      Объяснено отсутствие Windows 12

      53-летняя ведущая снялась в платье с декольте в честь Всемирного дня психического здоровья

      В США спасатели покинули зону урагана из-за «вооруженных ополченцев»

      В США заметили растущее напряжение между Харрис и Байденом перед выборами

      Парень сделал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о родстве с сестрой-близнецом

      Огромные ягодицы модели заинтересовали богатых и знаменитых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше