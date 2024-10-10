Трамп рассказал о ненависти Байдена по отношению к Харрис

Трамп: Байден ненавидит Харрис за то, что она заняла его место на выборах

Нынешний американский глава Джо Байден ненавидит вице-президента США Камалу Харрис, которая заняла его место в президентской гонке. Об этом заявил претендент на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Вопрос в том, ненавидит ли он ее так же сильно, как меня», — подчеркнул Трамп.

Экс-глава США отметил, что хотя раньше он постоянно критиковал Байдена, теперь признает, что на фоне Харрис Байден выглядит «вполне неплохо».

1 октября стало известно, что Байден переживает из-за того, что после его выхода из предвыборной гонки про него все забыли, включая Харрис. Утверждается, что особую обиду у американского лидера вызывает тот факт, что она не использует его имя в предвыборных митингах, а во время дебатов со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом и вовсе подчеркнула, что «она однозначно не Байден».