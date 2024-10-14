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04:32, 14 октября 2024Мир

В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы

Сийярто: соседняя страна могла вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он не уточнил, о каком именно государстве идет речь, однако намекнул на возможную причастность Украины. «Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», — поделился Сийярто.

Он отметил, что были признаки вмешательства «соседней страны» в выборы, однако они «теряют свое значение» из-за результатов голосования.

Ранее глава Сийярто заявил, что США предпринимали серьезные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские власти потратили миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ. Глава МИД добавил, что это «все еще продолжается».

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      Марина Совина
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