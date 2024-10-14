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11:11, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Видеоролики кинувшего в сугроб младенца российского блогера проверит МВД

МВД проверит видео блогера Сергея Косенко, кинувшего в сугроб младенца

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Видеоролики известного российского блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб, проверит МВД. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что ведомство проводит психолого-лингвистическую экспертизу видео Косенко. В частности, представители власти изучают ролик, в котором он кинул сына младенческого возраста в сугроб. Ведомство устанавливает, находился ли блогер на этом видео под воздействием запрещенных веществ.

Издание отмечает, что сейчас блогер находится не в России.

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13 октября стало известно, что МВД объявило Косенко в розыск. В базе данных ведомства отмечалось, что блогер разыскивается по уголовной статье.

До этого сообщалось, что против Косенко возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Его подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение ему тяжкого вреда.

Ролик Косенко, вызвавший общественное недовольство, был опубликован в январе 2024 года. В нем блогер высоко подкинул ребенка, после чего тот приземлился в сугроб. Косенко утверждал, что на видео был его сын. Позднее инфлюэнсер заявил, что для съемок ролика использовал куклу. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин позднее поручил возбудить против Косенко уголовное дело.

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      Мария Большакова
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