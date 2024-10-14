Виктория Боня попросила разрешения у дочери на публикацию своего откровенного видео

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня попросила разрешения у 12-летней дочери на публикацию своего откровенного видео. Посты появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 11,3 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором позировала в море в слитном черном купальнике, демонстрируя на камеру обнаженные ягодицы. При этом она отметила, что перед размещением подобных кадров в сети ждет одобрения своего ребенка. Так, инфлюэнсерша прикрепила скриншот соответствующей переписки с девочкой, где та отвечает на вопрос матери коротким «да».

В сентябре Виктория Боня показала крупным планом обгоревшее во время подъема на гору лицо с герпесом на губах.