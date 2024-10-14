Военкор сообщил о ликвидации снимавшегося в рекламе майора ВСУ

Военкор Татаринов: под Курском уничтожен снявшийся в рекламе майор ВСУ Маханько

Российские военнослужащие ликвидировали майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Маханько, несколько лет назад снявшегося в рекламном ролике, посвященном вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал он, прикрепив к публикации запись рекламы и фотографии Маханько в военной форме.

До этого украинский актер Александр Печерица, ранее записавшийся в территориальную оборону, заявил, что уволился из рядов ВСУ. Печерица служил в составе 128-го батальона, который участвовал в боевых действиях на харьковском направлении. Актер признался, что на передовой испытывал страх попасть в окружение.

Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, вступивший в ВСУ. Он не смог оправиться после тяжелого ранения.