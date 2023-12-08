Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Кухарский погиб на фронте

Известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Киевский академический драматический Театр на Подоле.

Известно, что в прошлом году актер присоединился к ВСУ, а в сентябре 2023-го получил тяжелое ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов. Артист так и не смог оправиться и скончался 7 декабря в возрасте 42 лет.

Кухарский является уроженцем Житомира. Он получил высшее образование в киевском университете, но сниматься в кино начал в России. Впервые он появился на телеэкранах в сериале «Русское лекарство». В фильмографии Кухарского 38 проектов, среди которых картины «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд», сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Пляж» и ряд других. Последними проектами для Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», увидевшие свет в 2021 году.

Кадр: фильм «Проводница»

Были опубликованы списки вступивших в ряды ВСУ артистов

В сентябре стало известно, что еще в первые дни проведения СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Вначале он служил в качестве патрульного полицейского столичного батальона тактико-оперативного реагирования, позже стал оператором ударного беспилотника Punisher. В тероборону Украины, в частности, записался и уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица. Он известен по таким кинопроектам о Великой Отечественной войне, как «1941» и «По законам военного времени».

До этого «Царьград» публиковал свой список примкнувших к украинской армии актеров. Один из них — Александр Тритенко, который активно снимался в российских проектах. Его фильмография насчитывает более 50 проектов, среди которых сериалы «По законам военного времени» и «Спецотряд "Шторм"».

Его коллега Анатолий Пашинин обрел известность в России благодаря участию в съемках фильма «Адмирал», который вышел на экраны в 2008 году. Артист активно снимался в российских проектах, а после начала СВО вступил в ряды ВСУ.

Путин высказывался о критикующих СВО и поддерживающих ВСУ актерах

Говоря об актерах, которые выступили с критикой в адрес проведения спецоперации на Украине, глава государства отметил, что судить нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что делают.

Смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются, прямо скажем, противнику, — то это одна история Владимир Путин президент России

В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены с «актерами-предателями»

В январе член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев призвал провести голосование по этому вопросу, чтобы учесть мнение граждан страны. По его мнению, из картин надо удалять цитаты и эпизоды определенных артистов. Он также заявил о необходимости учесть мнение специалистов в этой сфере, чтобы реализовать идею так, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов.

В то же время депутат Госдумы Елена Драпеко выразила мнение, что вырезать сцены с «актерами-предателями» из фильмов неразумно, поскольку кроме артиста есть сценарист, режиссер, костюмеры, художники и целая команда других людей. Кино — коллективный труд, напомнила она.