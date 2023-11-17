Путин высказался о перечисляющих свои гонорары противнику актерах

Путин заявил, что у критиковавших СВО актеров есть право иметь свою точку зрения

Президент России Владимир Путин высказался об актерах, которые выступили с критикой в адрес проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова главы государства приводит ТАСС.

По его словам, судить нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность сопряжена с нанесением ущерба стране и народу — это одна история. Путин также указал, что нередко речь идет о перечислении гонораров противнику. «Если это просто точка зрения, оценка ситуации — то это другая [история]», — отметил президент.

Путин также добавил, что необходимо учитывать настроение в обществе и мнение народа страны, «которую мы считаем своей Родиной или не считаем». Это, по его словам, объективный фактор.

Ранее в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума глава государства заявил о том, что русскую культуру невозможно отменить, несмотря на попытки.

