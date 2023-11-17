Путин заявил, что русскую культуру невозможно отменить, несмотря на попытки

Президент России Владимир Путин высказался об отмене русской культуры. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщается на сайте Кремля.

«Нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно "пытаются", потому что по определению, мы понимаем, это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой — подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», — отметил глава государства.

Путин добавил, что сама по себе политика отмены России несет антикультурный, неоколониальный и расистский характер.

В начале сентября американский режиссер Вуди Аллен порассуждал о культуре отмены и назвал ее глупой.

Ранее сообщалось, что в Киргизии выступили против отмены великой русской культуры.