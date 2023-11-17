Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:30, 17 ноября 2023Культура

Путин высказался об отмене русской культуры

Путин заявил, что русскую культуру невозможно отменить, несмотря на попытки

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался об отмене русской культуры. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщается на сайте Кремля.

«Нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно "пытаются", потому что по определению, мы понимаем, это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой — подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», — отметил глава государства.

Путин добавил, что сама по себе политика отмены России несет антикультурный, неоколониальный и расистский характер.

В начале сентября американский режиссер Вуди Аллен порассуждал о культуре отмены и назвал ее глупой.

Ранее сообщалось, что в Киргизии выступили против отмены великой русской культуры.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Более 100 человек подрались на стройке небоскреба в Москве. Они кричали «Аллаху Акбар!» и били друг друга арматурой

      В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

      В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие женщина с избыточным весом

      Россиянин два раза попытался изнасиловать прохожих и попал в колонию на пять лет

      В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

      Байден вновь попытался поздороваться с пустотой

      44-летняя Елена Летучая снялась в купальнике

      Названо самое полезное упражнение для мужчин

      Помилованного организатора расправы над Политковской наградили орденом на СВО

      Двое жителей Донецка хранили дома боеприпасы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости