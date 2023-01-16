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17:09, 16 января 2023Культура

В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены с «актерами-предателями»

Член комитета ГД по культуре Соловьев призвал вырезать из фильмов «актеров-предателей»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Госдуме предложили вырезать из российских фильмов сцены с «актерами-предателями». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев призвал провести голосование по этому вопросу, чтобы учесть мнение граждан страны. По его мнению, из картин надо удалять цитаты и эпизоды определенных артистов.

«Как, в какой форме и технически как это реализовать — тут важно мнение экспертов и специалистов в этой сфере, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов», — сказал Соловьев.

12 января депутат Государственной Думы от «Единой России» Екатерина Стенякина призвала лишить госфинансирования артистов, которые, по ее словам, предали страну. Стенякина предложила создать «публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».

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Евгений Шульгин
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