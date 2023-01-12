В Госдуме предложили создать список «предавших страну» артистов

Депутат ГД Стенякина предложила лишить госфинансирования «предавших страну» артистов

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Екатерина Стенякина призвала лишить госфинансирования артистов, которые, по ее словам, предали родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Стенякина предложила создать «публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».

Депутат ГД назвала такую меру справедливой. «Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — добавила она.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова после его слов о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других.