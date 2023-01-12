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13:35, 12 января 2023Культура

В Госдуме предложили создать список «предавших страну» артистов

Депутат ГД Стенякина предложила лишить госфинансирования «предавших страну» артистов

Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Екатерина Стенякина призвала лишить госфинансирования артистов, которые, по ее словам, предали родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Стенякина предложила создать «публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».

Депутат ГД назвала такую меру справедливой. «Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — добавила она.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова после его слов о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил актер. По его словам, таким образом он защитил бы одних своих братьев от других.

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Варвара Кошечкина
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