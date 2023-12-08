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10:38, 8 декабря 2023Культура

Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» Кухарского убили на фронте

Кадр: Х-фактор / YouTube

Актера театра и кино Василия Кухарского, известного ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», который примкнул в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), убили на фронте. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Киевский академический драматический Театр на Подоле, где с 2008 года служил Кухарский.

Артисту было 42 года. В сентябре этого года Кухарский получил тяжелое ранение и его родственники начал сбор средств на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов. Смерть актера наступила в среду, 7 декабря.

В фильмографии Кухарского было 38 проектов, среди которых фильмы «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд» и «Колдовская любовь».

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      Анастасия Астахова
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