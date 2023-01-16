В России отреагировали на идею вырезать из фильмов «актеров-предателей»
Вырезать сцены с «актерами-предателями» из фильмов неразумно, заявила советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на идею своего коллеги.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал вырезать из фильмов сцены с «актерами-предателями». «Как, в какой форме и технически как это реализовать — тут важно мнение экспертов и специалистов в этой сфере, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов», — сказал депутат.
Я не согласна с позицией Соловьева, потому что кино — это коллективное творчество
«Кроме артиста есть еще сценарист, который написал текст, есть режиссер, который все это поставил, оператор, который снял, костюмеры, художники и так далее. Это коллективный труд. Поэтому вырезать исполнителя — это, на мой взгляд, неразумно», — заявила Драпеко.
Депутат напомнила, что при советской власти была практика, когда фильмы полностью снимали с экрана. «И я тоже тогда была не согласна», — добавила она.
При этом не приглашать «актеров-предателей» в новые картины будет более разумным решением, отметила Драпеко. «Вот в новые фильмы таких актеров звать не надо», — заключила депутат.
Вечером 13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Причиной этого решения стали публичные заявления артиста, выступившего против проведения специальной военной операции на Украине.
12 января депутат Государственной Думы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать «публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством».