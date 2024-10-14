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23:19, 14 октября 2024Россия

ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в российском регионе

Гладков: ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон для атаки на Белгородскую область, с помощью него они разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал», — уточнил губернатор. По его словам, сотрудники оперативных служб закрыли участок дороги от окраины Красного Октября до села Чайки.

Гладков призвал жителей региона временно отказаться от поездок по такому маршруту.

Ранее сообщалось, что в Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) подросток был серьезно ранен из-за того, что подобрал заминированную детскую игрушку. Он получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья.

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      Александра Синицына
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