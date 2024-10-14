Задержанный у места митинга Трампа оказался шокирован обвинениями в покушении

Задержанный возле митинга Трампа заявил о шоке от обвинений в покушении

Мужчина, предположительно готовивший покушение на экс-лидера США и кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа, оказался шокирован обвинениями. Об этом сообщает газета The Press-Enterprise.

Он назвал обвинения «полной чушью» и отрицает, что находился на митинге для того, чтобы навредить Трампу. Как утверждает 49-летний Вем Миллер, он является сторонником республиканца. «Я артист, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред», — заявил задержанный.

Миллер отметил, что при осмотре машины ему так и не назвали причину задержания. По его словам, лишь спустя восемь часов ему дали возможность позвонить адвокату.

12 октября полицейские задержали водителя черного внедорожника в городе Коачелла возле митинга Трампа. При себе у него нашли дробовик и заряженный пистолет с большой обоймой.